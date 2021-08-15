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Катер столкнулся с баржей на Волге под Самарой

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Вечером 14 августа на Волге под Самарой катер протаранил груженую песком баржу.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту данного столкновения, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в результате столкновения катер опрокинулся, на месте происшествия работают спасатели МЧС. Ведутся поиски управлявшего катером.

Уточняется, что груженая песком баржа не повреждена, разлива нефтепродуктов нет. По данному факту проводится проверка.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, владельцем баржи (проект Р-39) является ПАО "Порт Тольятти" (дочернее предприятие ПАО "Куйбышевазот"). Баржа выполняла рейс "Солнечная поляна - Рождественно".

Волга Самара

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