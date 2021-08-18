Найдено тело четвертой жертвы столкновения катера с баржей на Волге

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На Волге спасатели нашли тело четвертого человека, пропавшего после столкновения катера с баржей в Самаре 14 августа, сообщили в Центральном межрегиональном управлении на транспорте СКР. Тело нашли рядом со средним пляжем.

В минувшую субботу вечером на 1733-м км Волги напротив села Рождествено катер "CABA 700 VIKING" на скорости столкнулся с баржей теплохода "Редовый-3". Катер затонул, пропали четверо мужчин, которые на нем находились. Троих погибших нашли 17 августа.

Баржа, принадлежащая ПАО "Порт Тольятти", "дочке" ПАО "Куйбышевазот", повреждений не получила.

По факту столкновения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).