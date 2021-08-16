Спасатели запланировали осмотр упавшего на Камчатке Ми-8 на 16 августа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в понедельник планируют осмотреть изнутри вертолет Ми-8, упавший 12 августа в озеро на юге Камчатки, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

"Есть специальный аппарат, который крюком может оттянуть створку и заглянуть внутрь, понять, в каком состоянии он (вертолет - ИФ) там", - сказал Василевский на заседании правительства, которое транслировалось в прямом эфире в инстаграм.

"В ближайшее время, может быть, сегодня, будет принято решение по поводу того, как поднимать вертолет и будет ли он подниматься. Есть ли возможность его зафиксировать на какие-то стропы, чтобы можно было поднять", - сказал зампред.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне. В минувшие выходные дни со дна озера подняли тела четырех погибших, в том числе командира экипажа.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).