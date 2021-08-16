Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Спасатели подняли со дна Курильского озера на Камчатке, где на прошлой неделе разбился вертолет Ми-8, тело пятого погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов Министерства обороны и водолазов ГУ МЧС по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело", - говорится в сообщении.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне. В минувшие выходные дни со дна озера подняли тела четырех погибших, в том числе командира экипажа.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).