Четвертое тело погибшего при падении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Поиски на месте крушения вертолета приостановлены из-за непогоды

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Спасатели подняли со дна Курильского озера тело четвертого погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Там добавили, что поисковую операцию, возобновившуюся утром в воскресенье, пришлось снова приостановить из-за погодных условий. В ведомстве уточнили, что поиски возобновятся, когда улучшится погода.

Утором 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в Курильское озеро. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа. Всего на борту вертолета находились 16 человек.

С помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Также были найдены несколько тел пропавших туристов. В субботу удалось достать на поверхность тела трех человек, в том числе погибшего командира экипажа Ми-8.