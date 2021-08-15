Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:35Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Четвертое тело погибшего при падении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Поиски на месте крушения вертолета приостановлены из-за непогоды

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Спасатели подняли со дна Курильского озера тело четвертого погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Там добавили, что поисковую операцию, возобновившуюся утром в воскресенье, пришлось снова приостановить из-за погодных условий. В ведомстве уточнили, что поиски возобновятся, когда улучшится погода.

Утором 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в Курильское озеро. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа. Всего на борту вертолета находились 16 человек.

С помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Также были найдены несколько тел пропавших туристов. В субботу удалось достать на поверхность тела трех человек, в том числе погибшего командира экипажа Ми-8.

Камчатский край МЧС РФ

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 14 августа

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

МИД РФ назвал отказ продлить визу журналисту ВВС ответом на шаги Лондона

Жилье в пострадавших от стихии регионах восстановят к 1 августа 2022 года

Свыше 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за подтоплений

Глава МЧС попросил наделить ведомство допполномочиями для тушения пожаров

Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в регионах РФ

Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в регионах РФ

Ввоз в Россию машин с правым рулем продлят

Главврач больницы Владикавказа помещен под домашний арест после гибели пациентов

Главврач больницы Владикавказа помещен под домашний арест после гибели пациентов

Компания-владелец упавшего Ми-8 на Камчатке выплатит семьям погибших по 1 млн руб.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');