Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 15.08В России 6 600 836+21 624В мире 206 807 509+552 966

"Аврора" запустит регулярные рейсы Петропавловск-Камчатский - Магадан

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" (Южно-Сахалинск), на базе которой создана единая Дальневосточная авиакомпания, с 20 августа начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Петропавловск-Камчатский - Магадан, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Рейсы "Аврора" будет выполнять совместно с партнером-оператором авиакомпанией АО "Камчатское авиационное предприятие" на воздушном судне ЯК-40 два раза в неделю - по вторникам и пятницам.

Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8, три внутрирегиональных DHC-6.

Сейчас "Аврора" на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в капитал компании войдут еще несколько дальневосточных регионов. Объединенная авиакомпания с парком воздушных судов российского производства создается по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год. Для раскатки первых маршрутов правительство выделило в этом году 1,5 млрд рублей.

Ранее "Аврора" начала выполнять регулярные рейсы из Хабаровска в Тынду и Зею Амурской области с промежуточной посадкой в Благовещенске.

Аврора Петропавловск-Камчатский Магадан

Новости по теме

Новости

Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений

Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений

Что произошло за день: воскресенье, 15 августа

Новороссийск стал третьим городом Кубани, где из-за непогоды включили сирены

Постояльцев двух десятков гостиниц в Анапе эвакуировали из-за подтоплений

Афганистан во власти талибов

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана
Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Погибшие в Турции российские летчики награждены орденами Мужества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 августа

Четвертое тело погибшего при падении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');