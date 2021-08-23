"Аврора" запустила рейсы из Николаевска-на-Амуре во Владивосток

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" (Южно-Сахалинск), на базе которой создана единая Дальневосточная авиакомпания, начала выполнять регулярные полеты по маршруту Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край) - Владивосток.

"С 20 августа жителям Приморья стали доступны прямые рейсы из аэропорта Владивосток в дальневосточный город Николаевск-на-Амуре. Благодаря появлению этого нового направления, жителям Владивостока будет доступен прямой перелет на Амур, одну из самых величественных рек России", - говорится в сообщении АО "Международный аэропорт Владивосток".

Рейсы выполняются два раза в неделю, по понедельникам и пятницам на воздушном судне DHC-8 Q400. Стоимость авиабилета - от 7 тыс. рублей (в одну сторону).

Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8, три внутрирегиональных DHC-6.

"Аврора" на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в капитал компании войдут еще несколько дальневосточных регионов. Объединенная авиакомпания с парком воздушных судов российского производства создана по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год. Для раскатки первых маршрутов правительство выделило в этом году 1,5 млрд рублей.