"Аврора" расширяет авиамаршруты из Хабаровска в города Амурской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" начинает выполнять регулярные рейсы из Хабаровска в Тынду и Зею Амурской области с промежуточной посадкой в Благовещенске, говорится на официальном сайте перевозчика.

"С 18 августа авиакомпания "Аврора" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында (Амурская область). С 19 августа - Хабаровск - Благовещенск - Зея (Амурская область)", - говорится в сообщении.

Так, в Тынду рейсы запланированы дважды в неделю - по средам и субботам. В Зею - по четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на самолете Q400. Время в пути до обоих пунктов назначения, включая посадку в Благовещенске, составит менее трех часов, говорится в сообщении.

Стоимость авиабилета из Хабаровска до Тынды и Зеи - 4 тыс. 800 рублей в одну сторону.

Отмечается, что новые рейсы из Хабаровска в города Амурской области запускаются в соответствие с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента России Владимира Путина. Задача единой авиакомпании - повысить транспортную доступность всех субъектов ДФО и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.