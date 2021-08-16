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Четверо мужчин пропали после столкновения катера с баржей в Самаре

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - При столкновении в субботу вечером на Волге в Самаре катера и груженной песком баржи без вести пропали четыре человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, в минувшую субботу вечером на 1733-м км Волги напротив с. Рождествено катер "CABA 700 VIKING" столкнулся с баржей теплохода "Редовый-3". Маломерное судно затонуло, четверо мужчин пропали без вести.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Расследование находится на контроле руководства следственного управления.

Сообщалось, что катер, двигаясь на большой скорости, врезался в правый борт буксируемой баржи (владельцем является ПАО "Порт Тольятти", дочернее предприятие ПАО "Куйбышевазот"). Баржа повреждений не получила.

Самара

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