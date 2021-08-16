РФ с 27 августа снимет ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

Приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 2 сентября

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию, говорится в сообщении оперативного штаба в понедельник.

Ранее количество рейсов в эти страны после открытия сообщения с ними было ограничено.

Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кроме того, с 27 августа будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Также с 27 августа будут возобновлены полеты из международного аэропорта Сургута в иностранные государства.

Между тем приостановка авиасообщения с Танзанией, которая действует с 15 апреля, продлена до 2 сентября.