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Авиакомпания "Россия" заявила о планах увеличить число рейсов на курорты Египта

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") планирует запросить разрешение на увеличение числа выполняемых рейсов из Москвы на курорты Египта с 5 до 14 в неделю, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Также, по его словам, будут запрошены разрешения на выполнение рейсов на курорты Египта из регионов РФ.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только авиакомпания "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка.

С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов. Необходимые для этого допуски Росавиации в начале августа получили восемь российских авиакомпаний: из Москвы - "Аэрофлот", "Победа" и S7, из регионов - "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" - на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы добираются через Каир на автомобилях и автобусах: путь занимает от пяти до восьми часов.

Аэрофлот

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