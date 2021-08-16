В МИД РФ сочли, что талибы договороспособнее властей Афганистана

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Договороспособность талибов (движение "Талибан" запрещена в РФ) не вызывает сомнений у российской стороны, однако бдительности Москва терять не намерена, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько можно верить обещаниям талибов, Кабулов сказал: "Это вообще риторический вопрос, насколько можно верить в политике обещаниям любого партнера или коллеги. Поэтому мы все-таки исходим из того, что договоренности должны выполняться".

Он отметил, что до настоящего момента в части, касающейся безопасности посольства РФ в Кабуле и союзников в Центральной Азии, талибы договоренности соблюдают.

"Это обнадеживающий сигнал. Мы люди, конечно, доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами", - сказал Кабулов.

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