В МИД РФ назвали неожиданным захват Кабула талибами

Директор Второго департамента Азии Замир Кабулов отметил, что Россия не будет спешить с признанием новой власти в Афганистане

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Захват Кабула талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) стал для России своего рода неожиданностью, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"В известной степени да. Он стал неожиданностью, поскольку мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы он ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но видимо мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Кабулов отметил, что Россия не будет спешить с решением о признании талибов, все будет зависеть от их действий. "Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы", - сказал он.

В Москве сомневаются, что переход власти в Афганистане к талибам стал результатом их договоренностей с США.

"Я сомневаюсь. Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-то образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция", - сказал Кабулов.

Талибы взяли под охрану внешний периметр посольства РФ в Кабуле. "Завтра с послом (Дмитрием Жирновым) они будут обговаривать детали на более долгосрочную перспективу", - заявил Кабулов. Он отметил, что в посольстве России работают около ста человек, часть сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована.

Россия не опасается, что Афганистан при талибах превратится в новую инкарнацию "Исламского государства" (запрещено в РФ).

"Я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, всего НАТО, включая сбежавшее афганское правительство, воевали с ИГИЛ, и воевали беспощадно", - сказал Кабулов.

В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Гани покинул страну.