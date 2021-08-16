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В МИД РФ назвали неожиданным захват Кабула талибами

Директор Второго департамента Азии Замир Кабулов отметил, что Россия не будет спешить с признанием новой власти в Афганистане

В МИД РФ назвали неожиданным захват Кабула талибами
Фото: Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Захват Кабула талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) стал для России своего рода неожиданностью, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"В известной степени да. Он стал неожиданностью, поскольку мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы он ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но видимо мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Кабулов отметил, что Россия не будет спешить с решением о признании талибов, все будет зависеть от их действий. "Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы", - сказал он.

В Москве сомневаются, что переход власти в Афганистане к талибам стал результатом их договоренностей с США.

"Я сомневаюсь. Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-то образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция", - сказал Кабулов.

Талибы взяли под охрану внешний периметр посольства РФ в Кабуле. "Завтра с послом (Дмитрием Жирновым) они будут обговаривать детали на более долгосрочную перспективу", - заявил Кабулов. Он отметил, что в посольстве России работают около ста человек, часть сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована.

Россия не опасается, что Афганистан при талибах превратится в новую инкарнацию "Исламского государства" (запрещено в РФ).

"Я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, всего НАТО, включая сбежавшее афганское правительство, воевали с ИГИЛ, и воевали беспощадно", - сказал Кабулов.

В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Гани покинул страну.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
МИД РФ Замир Кабулов Афганистан

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