США прекратили вывозные рейсы из Кабула из-за толп на взлетной полосе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американским военным пришлось прервать эвакуацию по воздуху из международного аэропорта Кабула из-за хаоса, который воцарился на взлетной полосе, сообщил телеканал Sky news со ссылкой на неназванного представителя США.

По его словам, американцам нужно расчистить летное поле от собравшихся там людей.

Однако он не сказал, как долго продлится эта задержка с эвакуацией.

В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.