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Уральский производитель аппаратов ИВЛ сократил полугодовую прибыль в 6 раз

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область), которое выпускает аппараты искусственной вентиляции легких, в январе-июне 2021 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 5,7 раза в годовом измерении, до 341,18 млн рублей, говорится в отчете компании.

Выручка предприятия снизилась в три раза, себестоимость производства - в 2,4 раза.

УПЗ входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), выбранное в марте 2020 года единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для закупок Минпромторгом.

Ранее КРЭТ сообщал, что с учетом прямых контрактов с регионами и экспортных контрактов в совокупности в 2020 году предприятие должно было изготовить порядка 14 тысяч аппаратов ИВЛ.

В первом полугодии 2019 года, до роста потребности в аппаратах ИВЛ, чистая прибыль УПЗ составляла 6,6 млн рублей, выручка - 498 млн рублей.

АО "Уральский приборостроительный завод" производит и ремонтирует гироскопические приборы и оборудование авиационного назначения для навигационных и пилотажных систем, а также контрольно-поверочное оборудование и медицинскую технику. Поставляет свою продукцию в более чем 20 стран мира.

УПЗ коронавирус КРЭТ Минпромторг

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