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Суд назначил штраф производителю аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области назначил штраф в размере 500 тысяч рублей "Уральскому приборостроительному заводу" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М". Решение суда опубликовано в четверг. Завод входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии", КРЭТ.

УПЗ сможет обжаловать штраф в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение 10 дней со дня принятия решения.

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Суд во вторник удовлетворил иск Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области о привлечении завода к административной ответственности по статье КоАП РФ "Реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий". По этому статье для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В КРЭТе "Интерфаксу" сообщили, что нарушения не связаны с возгораниями аппаратов ИВЛ Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас аппараты "Авента-М" можно поставлять и использовать в больницах по регистрационному удостоверению. Концерн устранил нарушения, выявленные Росздравнадзором.

Как ранее сообщала "Интерфаксу" руководитель областного Росздравнадзора Оксана Федосеева, нарушения на УПЗ были обнаружены в ходе внеплановой проверки. В частности, по ее словам, были нарушения лицензионных требований при производстве и техническом обслуживании медицинской техники, а также обязательных требований в сфере обращения медицинских изделий. Федосеева уточняла, что юрлицу предписали устранить нарушения и составили протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, в сентябре арбитражный суд Свердловской области по заявлению территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области назначил УПЗ штраф в 100 тыс. рублей за нарушения лицензионных требований при производстве медицинских изделий.

Росздравнадзор с 12 мая 2020 года приостановил обращение аппаратов искусственной вентиляции легких модели "Авента-М", произведенных с 1 апреля. Они использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице им. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары, в результате которых погибли шесть человек.

Аппараты модели "Авента-М" выпускаются Уральским приборостроительным заводом. Причины произошедшего выясняет Следственный комитет.

В ходе дополнительного тестирования КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам. Федеральный Росздравнадзор также сообщал, что не выявил прямой связи между нарушениями при производстве "Авента-М" и их возгоранием

Выпуск аппаратов модели "Авента" УПЗ начал в 2012 году.

В марте 2020 года КРЭТ был выбран единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для закупок Минпромторгом. Изначально министерство должно было закупить 5700 аппаратов, позднее это число было увеличено до 6711. Всего, с учетом закупок региональных Минздравов и медучреждений, концерн должен был в 2020 году поставить около 11 тыс. аппаратов.

КРЭТ Авента-М УПЗ

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