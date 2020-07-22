Росздравнадзор разрешил использовать аппараты "Авента-М" только после дополнительных проверок

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Аппараты ИВЛ "Авента-М", обращение которых временно запрещали из-за двух пожаров с гибелью пациентов, снова можно проверять, но только после дополнительной проверки технических характеристик, заявили в пресс-службе Росздравнадзора.

Проверке подлежат функциональные и технические характеристики приборов, на которые должны быть получены все документы.

Росздравнадзор подтвердил, что выдал регистрационное удостоверение этим аппаратам. Их производитель, Уральский приборостроительный завод (УПЗ) проводит необходимые корректировки, отметили в ведомстве.

22 июля УПЗ (входит в "Концерн радиоэлектронные технологии" "Ростеха" возобновил поставки новых аппаратов "Авента-М" по уже заключенным контрактам. Предприятие также начаало перепроверять ранее поставленные приборы в больницах.

"Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на аппараты ИВЛ "Авента М", - уточнил представитель КРЭТа.

Обращение приборов, выпущенных с 1 апреля, приостанавливалось в мае, после появления версии, по которой их возгорание стало причиной пожаров в коронавирусных реанимациях в больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге. Там 9 и 12 мая загорелись палаты, в которых больные были на ИВЛ. Погибли шесть человек.