Долги туроператоров за отмененные туры снизились до 7 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Долги туроператоров перед клиентами за отмененные зарубежные туры снизился в шесть раз за минувший год и составил 7 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что в начале пандемии, когда массово отменялись поездки, долги перед туристами составляли почтии 46 млрд рублей.

"Был принят целый ряд мер (... и) туроператоры продолжили работать, выполнять свои обязательства перед туристами. И долг сократился", - отметила Догузова.

При этом туроператоры избежали "крупных банкротств", добавила она.

И долги перед клиентами на сегодняшний день касаются "преимущественно тех стран, которые пока еще закрыты" для посещения.