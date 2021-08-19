Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Долги туроператоров за отмененные туры снизились до 7 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Долги туроператоров перед клиентами за отмененные зарубежные туры снизился в шесть раз за минувший год и составил 7 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что в начале пандемии, когда массово отменялись поездки, долги перед туристами составляли почтии 46 млрд рублей.

"Был принят целый ряд мер (... и) туроператоры продолжили работать, выполнять свои обязательства перед туристами. И долг сократился", - отметила Догузова.

При этом туроператоры избежали "крупных банкротств", добавила она.

И долги перед клиентами на сегодняшний день касаются "преимущественно тех стран, которые пока еще закрыты" для посещения.

Хроника 09 января 2020 года – 19 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Ростуризм Зарина Догузова коронавирус

Новости по теме

Новости

МИД назвал условие для продления визы журналистке BBC

Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана

Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

Бывшему схиигумену Сергию продлили арест еще на полгода

ВС РФ отклонил жалобу Грудинина по иску о снятии с думских выборов

ВС РФ отклонил жалобу Грудинина по иску о снятии с думских выборов
Афганистан во власти талибов

Лавров призвал формировать правительство Афганистана на основе диалога

Исследование показало, что "Спутник V" не вредит репродуктивному здоровью

Пандемия коронавируса

В России выявлено более 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено более 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Шахрай заявил, что Михаил Горбачев не мог предотвратить путч

Сергей Шахрай заявил, что Михаил Горбачев не мог предотвратить путч

В РФ разработан закон о запрете въезда русофобов в страну

В РФ разработан закон о запрете въезда русофобов в страну
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');