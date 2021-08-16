Суд по разделу имущества футболиста Мамаева и его экс-жены начнется в сентябре

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Первое заседание по делу о разделе имущества футболиста Павла Мамаева и его бывшей жены Аланы пройдет 17 сентября в Первомайском суде Ростова-на-Дону, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Гражданский иск о разделе совместно нажитого имущества футболист "Ростова" подал к своей экс-супруге Алане Мамаевой.

Ранее сообщалось, что этот суд наложил арест на два автомобиля Аланы Мамаевой в рамках иска о разделе имущества с бывшим мужем. В суде находится два иска: о разделе имущества, а также об определении места жительства ребенка и порядка взыскания алиментов.

По данным СМИ, супруга Мамаева Алана в марте сообщила о разводе с футболистом, при этом отметив, что не претендует на раздел имущества.

Мамаев - полузащитник футбольного клуба "Ростов" с 2019 года. До 2016 года неоднократно вызывался в сборную России по футболу.

В мае 2019 года московский суд отправил Мамаева в колонию за нанесение побоев, в сентябре того же года он был освобожден по УДО.