В МЧС пока не подтвердили информацию о взрыве в промзоне Екатеринбурга

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Информация о том, что в промзоне Екатеринбурга вечером в понедельник произошел взрыв, пока не подтверждается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Между тем, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области агентству сообщили, что специалисты ведомства выехали в район промзоны на юге Екатеринбурга для проведения замеров воздуха.

"Лаборатория РПН выехала на место для проведения замеров", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по региону на 00:05 местного времени (22:05 мск), в поселке Рудный продолжаются замеры проб воздуха.

"Концентрация вредных веществ не зафиксирована", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером источник сообщил о взрыве, который произошел в одном из цехов промышленной зоны в поселке Рудный на юге Екатеринбурга. Информации о пострадавших пока нет. По данным источника, вслед за взрывом облако с серным запахом накрыло поселок вблизи промзоны. По его информации, на место направлены специалисты химзащиты. Людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Специалисты МЧС провели замеры воздуха после сообщений о химическом запахе в районе промзоны и не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.