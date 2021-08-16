Превышения ПДК вредных веществ в промзоне Екатеринбурга не нашли

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной части ГУ МЧС России по Свердловской области провели замеры после сообщений о возникновении химического запаха в районе промзоны в Екатеринбурге, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Причина появления химического запаха пока устанавливается.

Ранее в понедельник вечером источник сообщил о взрыве в одном из цехов промышленной зоны в поселке Рудный на юге Екатеринбурга. Информации о пострадавших пока нет.

По данным источника, вслед за взрывом облако с серным запахом накрыло дачный поселок неподалеку от промзоны. По его информации, на место направлены специалисты химзащиты. Людей просят закрыть в домах окна и не выходить на улицу.