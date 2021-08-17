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"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

Замеры не выявили повышенной концентрации соединений серы в Екатеринбурге

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило 17 августа, что не выявило в районе поселка Рудный под Екатеринбургом превышения в воздухе допустимых концентраций соединений серы.

Проверку и замеры провели после того, как 16 августа вечером в СМИ появились сообщения о том, что на опытном заводе в промзоне поселка произошел выход химикатов и Рудный накрыло туманом с запахом серы.

Проверяющие взяли пробы воздуха рядом с жилыми домами и проверили на содержание оксида оуглерода, диоксида серы, диоксида азота и серной кислоты.

"Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ у близлежащей жилой застройки по измеренным показателям не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером источник "Интерфакса" сообщил, что в Рудном в одном из цехов промзоны произошел взрыв, после которого произошел выброс газов и облако с серным запахом накрыло ближайший дачный поселок. Специалисты МЧС уже в понедельник вечером выезжали в промзону, провели замеры и не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Также в МЧС не смогли подтвердить информацию о взрыве в промзоне.

Екатеринбург Рудный Свердловская область Роспотребнадзор

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