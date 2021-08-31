Binance запустит продажу NFT из коллекции Эрмитажа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж на площадке маркетплейса Binance во вторник планирует запустить продажу NFT-токенов на пять картин из своей коллекции. Стартовая цена каждого токена при размещении составит 10 тыс. BUSD (стейблкоин, привязанный 1:1 к доллару США).

Как следует из сообщения Binance, на продажу будут выставлены пять NFT на картины "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне. Аукцион продлится неделю.

Все цифровые копии лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. "Он заверил подлинность каждой работы из лимитированной серии путем нанесения даты и точного времени их подписания, тем самым придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне. Само место подписания - залы Эрмитажа - также закреплено в метаданных", - говорится в сообщении площадки.

В данных лотов аукциона уточняется, что владелец сможет продемонстрировать NFT в цифровом виде для любых целей – как коммерческих, так и некоммерческих.

Все вырученные от продажи средства перейдут Эрмитажу. "Мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься", - приводятся в сообщении слова Пиотровского.

NFT (non-fungible tokens) – невзаимозаменяемый или уникальный токен, это уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказывается при помощи технологии блокчейн – базы данных по покупке и продаже цифровых предметов. Данный вид токенов используется в основном для покупки и продажи предметов визуального искусства. Первые NFT-проекты были созданы в 2017 году.

Binance – одна из крупнейших бирж по торговле цифровыми финансовыми активами. "Мы становимся свидетелями исторического момента: один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT. Маркетплейс Binance NFT стал связующей нитью мира искусства и технологий, и для нас это огромная честь", - цитируются в сообщении слова главы Binance NFT Хелен Хай.

Как отмечали ранее эксперты, в российском праве нет специального регулирования для NFT-токенов, при этом в Гражданском кодексе и законе о цифровых финансовых активах есть такое понятие, как "цифровые права", к которым можно отнести и NFT, в свою очередь выпуск токенов регулируется законом об инвестиционных платформах, а для защиты прав можно применять термин "утилитарные цифровые права" – право на определенный объект либо на результаты интеллектуальной деятельности.