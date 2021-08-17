Подготовка к введению таможенной зоны на Курилах завершится к 1 сентября

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Подготовительные работы по введению режима свободной таможенной зоны на Курильских островах планируется завершить к 1 сентября, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков.

"Наши цели - полное освобождение инвесторов на длительный срок от всех налогов, снижение социальных страховых взносов до 7,6% и введение режима свободной таможенной зоны (на Курильских островах - ИФ). До 1 сентября эта работа будет завершена", - сообщил Чекунков в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

Он уточнил, что в ходе запланированного на начало сентября Восточного экономического форума Минвостокразвития намерено объявить "конкретные параметры, в первую очередь на какой срок это освобождение от налогов будет реализовано".

"Могу вам обещать, что это будет более агрессивно в хорошем смысле слова. Примерно за пять лет льготы преференциального режима Дальнего Востока в сумме привлекли уже 2,5 тыс. компаний", - отметил министр.

Он также напомнил, что "на Курильских островах действует территория опережающего развития, однако она сегодня составляет всего 31,5 га - площадь менее 0,003% от всех территорий гряды". Чекунков подчеркнул в беседе с изданием, что Курилы могут быть как "зоной для создания новых предприятий", так и "интереснейшим туристическим направлением".