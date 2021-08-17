Власти намерены за 5 лет повысить освоенность Курил через режим офшора

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Федеральное правительство хочет за пять лет "освоить" Курильские острова через введение там преференциального режима - создание российского офшора, сообщил ГТРК "Владивосток" вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он напомнил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и ему разработать этот режим.

"Я уверен, что вот такой преференциальный толчок развития островов будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями. То есть (. . .) в течение ближайших дней не произойдет, а в течение 5 ближайших лет я уверен в том, что мы почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их просто освоим", - отметил полпред.

Он добавил, что осваивать Курилы нужно обязательно, "чтобы закончить эти разговоры" (притязания Японии на Южные Курилы, так называемые "Северные территории").

"Нужен больший масштаб освоения Курильских островов. Там сегодня небольшие поселки на островах. Хорошо работают эффективные рыбозаводы, только их тоже мало", - сказал Трутнев.

В свою очередь, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сказал "Известиям", что подготовку к введению режима свободной таможенной зоны на Курильских островах планируется завершить к 1 сентября.

"Наши цели - полное освобождение инвесторов на длительный срок от всех налогов, снижение социальных страховых взносов до 7,6% и введение режима свободной таможенной зоны", - отметил он.

По его словам, на Восточном экономическом форуме в начале сентября Минвостокразвития объявит "конкретные параметры, в первую очередь на какой срок это освобождение от налогов будет реализовано".

"Могу вам обещать, что это будет более агрессивно в хорошем смысле слова. Примерно за 5 лет льготы преференциального режима Дальнего Востока в сумме привлекли уже 2,5 тысячи компаний", - отметил министр.

Он также напомнил, что "на Курильских островах действует территория опережающего развития, однако она сегодня составляет всего 31,5 га - площадь менее 0,003% от всех территорий гряды".

"Курилы могут быть как зоной для создания новых предприятий, в первую очередь связанных с переработкой водных биоресурсов, так и интереснейшим туристическим направлением", - подчеркнул Чекунков.