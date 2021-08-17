В России коронавирус выявили еще у 20 958 человек

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 958 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 805 человек, накануне сообщалось о 806 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 52, в Краснодарском крае - 33. По выздоровлении в России были выписаны 18 407 пациентов.

В Москве зарегистрировали 2006 новых случаев COVID-19 за сутки, 2 467 человек выздоровели. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 156 новых заболевших, в Московской области - 1 328.

Еще 1328 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Московской области, 1156 - в Санкт-Петербурге, 526 - в Нижегородской области, 522 - в Свердловской области, 484 - в Ростовской области, 475 - в Пермском крае, 462 - в Воронежской области, 452 - в Красноярском крае, 448 - в Самарской области, 394 - в Иркутской области, 385 - в Омской области, 384 - в Челябинской области, 378 - в Крыму, 355 - в Оренбургской области, 344 - в Ставропольском крае, 335 - в Волгоградской области, 319 - в Хабаровском крае, 292 - в Ульяновской области, 289 - в Башкирии, 287 - в Астраханской области, 273 - в Алтайском крае, 269 - в Тюменской области, 258 - в Коми, по 252 - в Архангельской области, Краснодарском крае. По 250 новых случаев в Саратовской области, Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 642 тыс. 559 случаев коронавирусной инфекции, 172 110 умерших и 5 млн 918 тыс. 324 выписанных.