Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В России коронавирус выявили еще у 20 958 человек

В России коронавирус выявили еще у 20 958 человек
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 958 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 805 человек, накануне сообщалось о 806 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 52, в Краснодарском крае - 33. По выздоровлении в России были выписаны 18 407 пациентов.

В Москве зарегистрировали 2006 новых случаев COVID-19 за сутки, 2 467 человек выздоровели. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 156 новых заболевших, в Московской области - 1 328.

Еще 1328 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Московской области, 1156 - в Санкт-Петербурге, 526 - в Нижегородской области, 522 - в Свердловской области, 484 - в Ростовской области, 475 - в Пермском крае, 462 - в Воронежской области, 452 - в Красноярском крае, 448 - в Самарской области, 394 - в Иркутской области, 385 - в Омской области, 384 - в Челябинской области, 378 - в Крыму, 355 - в Оренбургской области, 344 - в Ставропольском крае, 335 - в Волгоградской области, 319 - в Хабаровском крае, 292 - в Ульяновской области, 289 - в Башкирии, 287 - в Астраханской области, 273 - в Алтайском крае, 269 - в Тюменской области, 258 - в Коми, по 252 - в Архангельской области, Краснодарском крае. По 250 новых случаев в Саратовской области, Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 642 тыс. 559 случаев коронавирусной инфекции, 172 110 умерших и 5 млн 918 тыс. 324 выписанных.

Хроника коронавируса. Август.

15
На Филиппинах зарегистрирован первый случай лямбда-варианта коронавируса13 августа. Похоронные бригады работают круглосуточно во многих районах Индонезии, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-19.12 августа. Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-19.11 августа. В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca.9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
На Филиппинах зарегистрирован первый случай лямбда-варианта коронавируса
коронавирус

Новости

Источник сообщил о пожаре в двигателе Ил-112В перед крушением

Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье

Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье

В Подмосковье разбился опытный самолет Ил-112В

Производитель истребителей "Сухой" перестал быть публичной компанией

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн

Замеры не выявили повышенной концентрации соединений серы в Екатеринбурге

Что случилось этой ночью: вторник, 17 августа

На Камчатке подняли из озера тело шестого погибшего при крушении Ми-8

Пандемия коронавируса

"Вектор" сообщил о регистрации "ЭпиВакКороны-Н" в течение августа

"Вектор" сообщил о регистрации "ЭпиВакКороны-Н" в течение августа

Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');