Двое туристов сорвались с вулкана Ключевской на Камчатке

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели выясняют обстоятельства происшествия с двумя туристами, сорвавшимися с вулкана на Камчатке.

"Поступила информация о том, что во вторник два туриста сорвались со склона вулкана Ключевской во время похода. С наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей к месту происшествия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Подробности станут известны утром, когда специалисты смогут добраться до места происшествия.

По данным местных СМИ, двое мужчин в возрасте 35 и 46 лет потеряли равновесие при спуске со склона и упали с высоты в 4 тыс. м, их судьба неизвестна. Они были в составе туристический группы из 12 человек.