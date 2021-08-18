Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Красноярский депутат погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Депутат горсовета красноярского Железногорска Андрей Закалин сорвался, спускаясь с вершины вулкана Ключевской на Камчатке.

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил в среду в телеграм-канале, что депутат погиб.

"Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя "на потом". Светлая память", - написал Кулеш.

По данным СМИ, инцидент произошел 17 августа. Помимо 46-летнего Андрея Закалина вниз сорвался и 35-летний Александр Филяев. Они оступились при спуске с ледника и упали, пролетев вниз около километра. В туристической группе также были еще 12 человек из разных городов России.

По сообщению главка МЧС по Камчатскому краю, в среду утром вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел к месту происшествия.

Это не первый инцидент с туристами на Камчатке за последнее время. Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро Курильское. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы).

Камчатка

Новости по теме

Новости

В Оренбуржье три поселка пострадали из-за разгерметизации газопровода

Горбачев счел, что организаторы путча несут долю ответственности за развал СССР

Горбачев счел, что организаторы путча несут долю ответственности за развал СССР

Что случилось этой ночью: среда, 18 августа

Подняты тела всех туристов, погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Подняты тела всех туристов, погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Шойгу анонсировал подписание госконтрактов на "Армии-2021" на 500 млрд руб.

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии

Что произошло за день: вторник, 17 августа

Суд за вторник оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление контента

Афганистан во власти талибов

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

ФАС разрешила Ehrmann купить российский бизнес FrieslandCampina

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');