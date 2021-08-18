Красноярский депутат погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Депутат горсовета красноярского Железногорска Андрей Закалин сорвался, спускаясь с вершины вулкана Ключевской на Камчатке.

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил в среду в телеграм-канале, что депутат погиб.

"Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя "на потом". Светлая память", - написал Кулеш.

По данным СМИ, инцидент произошел 17 августа. Помимо 46-летнего Андрея Закалина вниз сорвался и 35-летний Александр Филяев. Они оступились при спуске с ледника и упали, пролетев вниз около километра. В туристической группе также были еще 12 человек из разных городов России.

По сообщению главка МЧС по Камчатскому краю, в среду утром вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел к месту происшествия.

Это не первый инцидент с туристами на Камчатке за последнее время. Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро Курильское. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы).