Два человека погибли в аварии с автобусом в Кабардино-Балкарии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух автомобилей и автобуса на трассе в Кабардино-Балкарской республике погибли два человека, еще семеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России.

"В Баксанском районе на ФАД А-158 "Прохладный - Эльбрус" в зоне производства дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса "ГАЗ". По предварительным данным, в результате ДТП двое человек погибли, семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказали журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.