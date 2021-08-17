Число погибших в ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии возросло до трех

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли и девять пострадали в результате столкновения автомобиля, автогрейдера и пассажирского микроавтобуса на федеральной трассе в Кабардино-Балкарской республике, сообщает УГИБДД по КБР.

"Столкновение автомашины ГАЗ-322132, следовавшей по маршруту "Нальчик - Исламей", Toyota Camry и автогрейдера произошло на 44-м км автодороги "Прохладный - Эльбрус". По предварительной информации, в результате столкновения три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, девять человек доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, погибли водитель и два пассажира маршрутки.

Ранее сообщалось о двух погибших и семерых пострадавших.

ДТП произошло во вторник в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на федеральной автодороге А-158 "Прохладный - Эльбрус" в зоне проведения дорожных работ.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.