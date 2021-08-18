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Спасатели вылетели к туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан на Камчатке

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Камчатские спасатели утром в среду выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Информация о происшествии поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС вечером 17 августа.

"Как сообщил заявитель, зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. По предварительной информации, примерно на высоте 4,1 -4,2 км, двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона", - говорится в сообщении.

Так как в это время уже было темно, привлечь вертолет спасатели не могли, поэтому было принято решение отправить его с наступлением светлого времени суток. Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда ГУ МЧС вылетели к месту происшествия.

Также на помощь туристам из поселка Ключи Усть-Камчатского района следуют спасатели Ключевского филиала поисково-спасательного отряда.

Камчатка МЧС

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