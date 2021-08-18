Три человека умерли в больнице после инцидента на объекте "НОВАТЭКа"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Три человека, госпитализированные после полученных травм из-за взрыва парогазовоздушной смеси на территории месторождения под Надымом (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), скончались в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по ЯНАО в среду.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, 17 августа бригада рабочих субподрядной организации, находясь на территории нефтеперекачивающей станции, расположенной в 40 км от Надыма, выполняла работы по подготовке к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара. "В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ, произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько человек", - говорится в сообщении

В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что по факту произошедшего на нефтеперекачивающей станции ООО "Яргео" организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

Кроме того, Северо-Уральским управлением Ростехнадзора и государственной инспекцией труда в ЯНАО установлен контроль за ходом и результатами расследования причин аварии и несчастного случая на производстве.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что пять человек пострадали при проведении ремонтных работ на территории базы ООО "Яргео" (совместное предприятие "НОВАТЭКа" и Фонда "Энергия" экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова).