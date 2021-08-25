Хакасия заявила о нехватке мощностей РЖД по вывозу угля на восток

Угольщикам региона ограничен доступ к инфраструктуре РЖД, бюджет республики может недополучить 2,6 млрд рублей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Угледобывающие компании Хакасии в 2021 году столкнулись с проблемой вывоза угля по железной дороге на восток, сообщила пресс-служба правительства республики после встречи главы Хакасии Валентина Коновалова с министром энергетики Николаем Шульгиновым и представителями РЖД и ФАС России.

"За 6 месяцев этого года из Хакасии вывезено 3,9 млн тонн, что на 55% ниже уровня 6 месяцев 2020 года (7 млн тонн). А уже в июле этого года объем вывоза твердого топлива сократился на 70% по сравнению с июлем прошлого года. В случае сохранения критически низких темпов вывоза угля из Хакасии республиканский бюджет недополучит 2,6 млрд рублей", - предупредили в правительстве.

Хакасским предприятиям угольной промышленности ограничен доступ к железнодорожной инфраструктуре Восточного полигона, часть добываемого угля не вывозится, не продается, а остается на складах, добавили в пресс-службе.

Решение вопроса с вывозом ресурсов невозможно без участия федерального центра, считают в Абакане.

"Важно, чтобы существующий порядок отгрузки угля и методика планирования перевозок учитывали особенности отдельных регионов и были более справедливыми", - отмечается в пресс-релизе.

Участники встречи наметили "шаги к созданию равнозначных условий, касающихся вывоза угля, для всех регионов страны, включая Хакасию", уточняет пресс-служба.

Как сказал "Коммерсанту" на минувшей неделе начальник Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал ОАО "РЖД") Алексей Туманин, объемы отправки угля по железной дороге из Хакасии и Красноярского края на экспорт в I полугодии 2021 года выросли более чем на 10%.

"Это произошло благодаря наращиванию (местных - ИФ) мощностей и ориентации продукции на зарубежные рынки сбыта, где сейчас складывается благоприятная ценовая конъюнктура. Экспортная погрузка твердого топлива выросла на 11,7%, - отмечал он. - Кроме того, мы больше отгружали бурого угля в адрес предприятий ТЭК и ЖКХ регионов Восточной и Западной Сибири, где прошлая зима была холодной и снежной. Здесь увеличение по итогам 6 месяцев почти на 14%".