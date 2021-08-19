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Разработчики "Спутника V" попросили Минздрав разрешить вакцинацию кормящих женщин

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минздрав России рассматривает документы для разрешения использования вакцины "Спутник V" для вакцинации женщин в период грудного вскармливания, сообщил "Интерфаксу" глава центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

Хроника коронавируса. Август.

"Мы подали соответствующие документы в Минздрав для вакцинации кормящих, они на рассмотрении", - сказал Гинцбург.

Он выразил надежду, что решение будет положительным. "Потому что это очень важно по отношению даже не к кормящим, а к тем, кого они кормят, к грудничкам, потому что до шести месяцев ребенок ничем не защищен, кроме молока матери и антител, которые там плавают", - пояснил ученый.

По словам Гинцбурга, в случае, если ребенок в первые месяцы жизни заразится коронавирусом от матери или других людей, не имея к нему иммунитета, то это может закончиться плохо.

25 июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для вакцинации "Спутником V" беременных с учетом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде. Согласно опубликованным 2 июля рекомендациям, прививать беременных следует, начиная с 22 недель. Применение вакцины для женщин в период грудного вскармливания разрешено не было.

"Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России является основным препаратом для массовой вакцинации в РФ, начавшейся 18 января.

Хроника 09 января 2020 года – 19 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V коронавирус

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