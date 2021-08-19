"Аэрофлот" снизил на 25% цену субсидированных билетов для дальневосточников

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил, что снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Теперь билет в одну сторону вместо 10 200 рублей будет стоить 7650 рублей.

Тариф действует как на собственные рейсы "Аэрофлота", так и на рейсы авиакомпании "Россия" по маршрутам между Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом и Москвой.

Перелеты по новому тарифу с Дальнего Востока в Москву совершаются с 19 августа по 30 ноября 2021 года, из Москвы в города Дальнего Востока - с 15 сентября по 30 ноября 2021 года.

Субсидирование перевозок осуществляется в рамках постановления правительства. Билеты по льготному тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе.