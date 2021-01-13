Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:23Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 594 383+703 003

"Аэрофлот" распродал субсидируемые билеты на Дальний Восток за 11 дней

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на перелеты из центральной части РФ в города Дальнего Востока и внутри ДФО в связи с освоением выделенных на это бюджетных субсидий.

"В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена", - говорится в сообщении компании.

Продажа субсидированных билетов "Аэрофлота" на Дальний Восток началась 2 января. Таким образом, все билеты распроданы за 11 дней.

В госбюджете на этот год на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград (утверждается одним постановлением) заложено 3,8 млрд руб., это на 2 млрд руб. меньше, чем было выделено годом ранее.

Воспользоваться перевозками по льготным ценам могут граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины - старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Программа перевозок действует круглый год.

Аэрофлот Дальний Восток

Новости

Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

В Сочи установлен температурный рекорд

В Сочи установлен температурный рекорд

Курс рубля снизился на решении Минфина возобновить покупки валюты

Пандемия коронавируса

Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19

Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19

"Варьеганнефтегаз" появился в аффилированных лицах ННК Худайнатова

Навальный попал в больницу

Навальный пообещал вернуться в Россию в воскресенье

"Коммерсантъ" узнал о возможном переходе в правительство главы "Россетей"

"Коммерсантъ" узнал о возможном переходе в правительство главы "Россетей"

В России коронавирус за сутки диагностировали еще у 22 850 человек

В России коронавирус за сутки диагностировали еще у 22 850 человек

Возбуждено дело об отравлении десятков детей в Буйнакске

Мошенники стали обворовывать граждан, выдавая себя за работодателей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');