"Аэрофлот" распродал субсидируемые билеты на Дальний Восток за 11 дней

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на перелеты из центральной части РФ в города Дальнего Востока и внутри ДФО в связи с освоением выделенных на это бюджетных субсидий.

"В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена", - говорится в сообщении компании.

Продажа субсидированных билетов "Аэрофлота" на Дальний Восток началась 2 января. Таким образом, все билеты распроданы за 11 дней.

В госбюджете на этот год на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград (утверждается одним постановлением) заложено 3,8 млрд руб., это на 2 млрд руб. меньше, чем было выделено годом ранее.

Воспользоваться перевозками по льготным ценам могут граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины - старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Программа перевозок действует круглый год.