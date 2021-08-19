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На выборы в Госдуму зарегистрировано около 6 тысяч кандидатов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Почти 6 тысяч кандидатов от 14 политических партий зарегистрированы кандидатами на предстоящие выборы в Госдуму, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Зарегистрированы 14 списков партий, которые включают 3 910 кандидатов по федеральным спискам. По одномандатным избирательным округам 14 партий зарегистрировали 2 тыс. 51 человека. Плюс зарегистрированы 11 самовыдвиженцев", - сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Глава комиссии напомнила, что регистрация кандидатов на выборы в Госдуму завершилась 15 августа.

Памфилова сообщила, что в избирательных кампаниях различных уровней выдвинуты более 90 тысяч кандидатов, из них почти 80 тысяч – представители 26 политических партий. Чуть менее 13 тысяч – самовыдвиженцы. Зарегистрированы 85 тысяч кандидатов из 23 политических партий. Всего 3,5% кандидатов от партий было отказано в регистрации.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

Госдума ЦИК

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