Иностранных омбудсменов впервые пригласят на выборы в Думу в качестве экспертов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Омбудсмены восьми иностранных государств будут впервые приглашены на предстоящие парламентские выборы в России в качестве экспертов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Об этом Москалькова заявила на заседании ЦИК РФ в понедельник.

По ее словам, среди иностранных омбудсменов - представители Нидерландов, Венгрии, Германии, Австрии. "Также (приглашены - ИФ) президент Европейского института омбудсменов и его заместитель, и практически все уполномоченные по правам человека государств-участников СНГ", - сообщила уполномоченный.

Москалькова сообщила, что они приедут не только в Москву, но и в регионы страны. "К нашим новациям избирательного процесса у них огромный интерес, и нас это очень радует. У нас будет возможность обменяться опытом", - заявила она.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов власти в 39 регионах.