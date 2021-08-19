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ЦИК получил 932 тысячи заявок избирателей на онлайн-голосование

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пока заявления на дистанционное голосование на сентябрьских выборах подали около 1 миллиона избирателей, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она уточнила, что ЦИК обработал 1 431 тысячу заявлений на онлайн-голосование и на голосование по Мобильному избирателю".

"Заявлений об участии в дистанционном голосовании - почти миллион, 932 тысячи. Из них лидирует Москва (738 тысяч заявлений)", - сказала Памфилова на заседании комиссии.

Еще около 500 тысяч заявлений подано для участия в голосовании на выборах с помощью механизма "Мобильный избиратель".

Подать заявление на электронное голосование можно со 2 августа до полуночи 13 сентября. Этот формат доступен семи регионам, в них проживает около 10 млн избирателей. Это Москва, Севастополь, Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области. За три дня до голосования можно подать заявление об отказе от электронного голосования.

Онлайн-голосование будет проводиться с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени).

Жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.

Центризбирком Элла Памфилова Москва Севастополь Мобильный избиратель

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