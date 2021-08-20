Подозреваемый в продаже справок о вакцинации от COVID-19 задержан в Иркутске

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутске задержали местного жителя, который предлагал за деньги изготовить поддельные справки об отсутствии COVID-19, якобы пройденном вакцинировании или несуществующих противопоказаниях к нему, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону в пятницу.

"Операция по задержанию прошла в центре города при участии сотрудников Росгвардии. Нигде не работающий 27-летний местный житель пытался передать пакет с документами заказчику", - сказал собеседник агентства.

В ходе обысков изъяты справки и другие медицинские документы с признаками подделки. Оттиски печати на них имеют неактуальные сведения о медучреждении и содержат данные о враче, никогда не работавшем в указанной больнице.

По предварительной информации, подозреваемый через один из мессенджеров договаривался с потенциальными покупателями о необходимом списке документов, называл цену и после получения предоплаты назначал встречу, на которой передавал фальшивые бумаги.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).