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Подозреваемый в продаже справок о вакцинации от COVID-19 задержан в Иркутске

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутске задержали местного жителя, который предлагал за деньги изготовить поддельные справки об отсутствии COVID-19, якобы пройденном вакцинировании или несуществующих противопоказаниях к нему, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону в пятницу.

"Операция по задержанию прошла в центре города при участии сотрудников Росгвардии. Нигде не работающий 27-летний местный житель пытался передать пакет с документами заказчику", - сказал собеседник агентства.

В ходе обысков изъяты справки и другие медицинские документы с признаками подделки. Оттиски печати на них имеют неактуальные сведения о медучреждении и содержат данные о враче, никогда не работавшем в указанной больнице.

По предварительной информации, подозреваемый через один из мессенджеров договаривался с потенциальными покупателями о необходимом списке документов, называл цену и после получения предоплаты назначал встречу, на которой передавал фальшивые бумаги.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Хроника 09 января 2020 года – 20 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Иркутск COVID-19 коронавирус

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