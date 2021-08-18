Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Ангела Меркель Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт полагает, что Афганистан станет одной из тем переговоров в Москве канцлера Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

"Я исхожу из этого", - сказал Зайберт журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Визит Меркель в Москву запланирован на пятницу, 20 августа, детали визита кабинет министров ФРГ пока не сообщил.

Ранее сообщалось, что Меркель 20 августа посетит Россию, а 22 августа - Украину.

Пресс-служба Кремля подтвердила, что в Москве пройдут переговоры президента РФ с канцлером ФРГ. "Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - говорится в сообщении.

В последний раз Меркель приезжала в Россию в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

Ранее Bild со ссылкой на источники писал, что Меркель в среду, 18 августа, планирует провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, речь пойдет об Афганистане.

В настоящее время Германия эвакуирует своих граждан, граждан других стран ЕС и афганцев, сотрудничавших с иностранными миссиями, из Афганистана через Ташкент, планируется вывезти около 10 тысяч граждан.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, а позже и Меркель признали, что оценки обстановки в Афганистане незадолго до взятия Кабула были ошибочными, а многолетняя миссия НАТО провалилась.