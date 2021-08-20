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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Путин и Меркель проведут переговоры в Москве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Москве встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, это будет их первая личная встреча за последние три года.

Последний раз Меркель посещала Россию в мае 2018 года, тогда переговоры двух лидеров прошли в Сочи. В этот раз визит Меркель проходит на фоне завершения срока ее деятельности на посту канцлера ФРГ, парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года, свою кандидатуру она не выдвигала.

Москву канцлер посетит перед поездкой в Киев, запланированной на 22 августа.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что программа визита Меркель в Россию "очень плотная, сконцентрированная на общении с российским президентом". Ожидается, что на предстоящей встрече Путин и Меркель обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Международная повестка переговоров лидеров России и Германии не обойдется без обсуждения ситуации в Афганистане, а двусторонняя - без обсуждения энергетических вопросов.

15 августа Талибы ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, а войну считают завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы. Президент страны Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

Аналитики считают, что визит федерального канцлера Германии в Москву в значительной степени будет посвящён вопросам взаимодействия с Россией в сфере энергетики. "Безусловно, Путин и Меркель обсудят дальнейшее энергетическое сотрудничество после достройки "Северного потока - 2". Меркель ожидает от Путина заверений в том, что Россия не будет отключать газ Украине", - считает немецкий политический аналитик, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

В целом свой предстоящий визит в Россию Меркель хочет использовать для того, чтобы выглядеть объективной по украинской проблематике, полагает политолог. "Хорошо, что Меркель едет в Москву, а не только в Киев. Она хочет спасти своё детище - Минские соглашения", - сказал Рар "Интерфаксу".

В ходе предстоящей встречи, предположил он, будет обсуждаться и вопрос, связанный с форматом "Петербургский диалог". "Меркель и Путин, по всей видимости, могут затронуть вопрос, связанный с дальнейшей судьбой "Петербургского диалога". Немцы пока хотят бойкотировать этот формат, потому что Россия объявила у себя "нежелательными" ряд НПО из Германии". Возможно, в ходе встречи удастся найти компромисс и тем самым спасти данный формат", - сказал он.

Владимир Путин Ангела Меркель

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