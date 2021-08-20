В Минздраве РФ сообщили, что дети стали чаще заболевать COVID-19

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Дети стали чаще заражаться новой коронавирусной инфекцией, сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Новый вариант коронавируса стал агрессивнее, быстрее распространяется. (...) Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя", - сказал Мурашко журналистам в ходе рабочей поездки в Элисту.

По словам министра, вакцинация взрослых в России должны пройти как можно скорее в том числе с целью сокращения рисков заражения детей.

В России коронавирус выявили еще у 20 992 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.