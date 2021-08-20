В России коронавирус выявили еще у 20 992 человек

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 20 992 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 785 человек. Накануне сообщалось о 791 летальном случае. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 52, в Санкт-Петербурге - 39, в Краснодарском крае - 32. По выздоровлении в России был выписан 20 351 пациент.

В Москве зарегистрировали 1 925 новых случаев COVID-19 за сутки, еще 2 599 человек выздоровели. В Санкт-Петербурге заболел 1 691 человек, в Московской области - 1 029.

Еще 517 новых случаев выявлено в Свердловской области, 506 - в Нижегородской области, 489 - в Ростовской области, 474 - в Пермском крае, 467 - в Воронежской области, 449 - в Красноярском крае, 444 - в Самарской области, 400 - в Иркутской области, 394 - в Омской области, 383 - в Челябинской области, 365 - в Крыму.

Кроме того, 350 случаев выявлено в Оренбургской области, 347 - в Ставропольском крае, 343 - в Волгоградской области, 311 - в Хабаровском крае, 293 - в Башкирии, по 290 - в Астраханской и Ульяновской областях, 268 - в Алтайском крае, 266 - в Архангельской области, 265 - в Тюменской области, 256 - в Коми, 253 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 705 тыс. 523 случая коронавирусной инфекции, 174 485 умерших и 5 млн 983 тыс. 405 выписанных.