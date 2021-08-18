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Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В России не планируется вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для школьников, однако детям с хроническими заболеваниями рекомендуется ее пройти, сообщил в среду заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям", - сказал Горелов в ходе выступления в Российском обществе "Знание", отвечая на вопрос о том, станет ли обязательной вакцинация от COVID-19 для школьников, желающих продолжать очное обучение.

Эпидемиолог подчеркнул, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут "настоятельно рекомендовать" сделать прививку от COVID-19. "Не заставлять, а рекомендовать. Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидситуации", - добавил Горелов.

Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет началось в Москве в начале июля. В июне Минздрав РФ разрешил прививать этой вакциной беременных.

24 июня Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые рекомендовала вакцинировать детей от коронавируса, отметив при этом, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме по сравнению со взрослыми.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус

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