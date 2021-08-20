Москва ответит на санкции Великобритании по "делу Навального"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Москва предпримет ответные меры на санкции Великобритании против семи россиян по делу оппозиционера Алексея Навального, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Уверен, ответные меры Москвы не заставят себя ждать", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в пятницу.

По его мнению, "санкции Великобритании против семи россиян по "делу Навального" – ещё один акт в постановке "highly likely".

"Лондон продолжает поддерживать градус провокации имени берлинского пациента, несмотря на то, что внятных доказательств его так называемого отравления так и не было предоставлено ни российской стороне, ни мировому сообществу", - отметил глава комитета.

По его мнению, "это ещё один деструктивный шаг к полнейшей деградации российско-британских отношений".

Британские власти в пятницу в рамках обеспечения режима нераспространения химического оружия ввели санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с делами Алексея Навального и Сергея Скрипаля.

В частности, как говорится в документе Минфина Великобритании, под санкциями оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов.