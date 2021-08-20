В Совфеде призвали заявить Лондону протест из-за оглашения данных сотрудников ФСБ

По мнению сенатора Джабарова, если данные раскрыл Навальный, есть основания возбудить против него новое дело

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ должен вызвать посла Великобритании в РФ и заявить ему протест из-за оглашения данных сотрудников ФСБ, попавших под санкции Лондона, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Есть основания вызвать британского посла и высказать ему протест по этому поводу. Это полное безобразие", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в пятницу.

Он считает, что Россия должна зеркально ответить на разглашение данных сотрудников ФСБ.

"Надо разбираться, каким образом утекла эта информация - данные сотрудников ФСБ - и принимать меры. Давайте тоже будем рассекречивать на весь мир данные сотрудников Ми-6, Ми-5, уверен, у ФСБ и СВР тоже есть много таких данных. Ни один из этих сотрудников, попавших под санкции, никогда не поедет в Великобританию и никаких активов там у них нет. Это делается только для того, чтобы огласить данные по этим людям", - сказал сенатор.

Он добавил, что "если Навальный называл эти фамилии в ходе своего расследования, то есть основания возбудить уголовное дело в отношении Навального по разглашению данных оперативных сотрудников".

Санкции Лондона

Британские власти в пятницу в рамках обеспечения режима нераспространения химического оружия ввели санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с делами Алексея Навального и Сергея Скрипаля, говорится в документе Минфина Великобритании.

В частности, под санкциями оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов. Кроме того, санкции введены в отношении заместителя директора Института криминалистики ФСБ Станислава Макшакова, сотрудников этого института Алексея Александрова и Ивана Осипова, главы специального технологического центра ФСБ генерал-майора Владимира Богданова, а также сотрудника ФСБ Владимира Паняева.