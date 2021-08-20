Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Скрипалей и Навального

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Великобритания в рамках обеспечения режима нераспространения химического оружия ввели санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с делами Алексея Навального и Сергея Скрипаля, говорится в документе британского Минфина.

В частности, под санкциями оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов.

Также под санкции попали замдиректора Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков, сотрудники этого института Алексей Александров и Иван Осипов, глава специального технологического центра ФСБ генерал-майор Владимир Богданов и сотрудник ФСБ Владимир Паняев.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в октябре 2020 года объявлял, что Британия вместе с партнерами будет работать над введением санкций против российских должностных лиц в связи с отравлением Навального.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили самолет в Омске, политика в коме доставили в реанимацию больницы скорой помощи. 22 августа российские врачи разрешили вывезти Навального на лечение в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли эксперты из независимых лабораторий в Швеции и Франции, а также ОЗХО. Российские врачи заявили, что не обнаружили отравляющих веществ в анализах оппозиционера.

Евросоюз к годовщине инцидента снова призвал Россию расследовать случившееся. Российский МИД в официальном заявлении назвал произошедшее с политиком спланированной провокацией, целью которой было дискредитировать Россию.

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и гостившую у него дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии на скамейке на улице в Солсбери. Их вылечили и взяли под охрану. Британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок", эти выводы подтвердила ОЗХО. Лондон считает, что ответственность за отравление несет Россия. Москва это отрицает.