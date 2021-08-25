Свердловские власти помогут выжившей девочке, оставшейся без семьи после ДТП

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Трехлетнюю жительницу Екатеринбурга, выжившую в ДТП по Саратовом, в котором погибла вся ее семья, привезут на лечение домой. Об этом сообщает в своем инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду.

"В ближайшие часы в Екатеринбург привезут трехлетнюю дочку сотрудницы правительства Свердловской области. Вся ее семья погибла в аварии недалеко от Саратова, сама девочка – в тяжелом состоянии. Ее будут лечить в ДГКБ N9 (детской горбольнице) Екатеринбурга. Надеюсь, с помощью наших врачей она полностью восстановится. Власти региона окажут всю необходимую помощь", - пишет губернатор.

По его сведениям, одновременно будет решаться вопрос о передаче ребенка под опеку родственников.

"К счастью, у малышки осталась сводная сестра, которая собирается взять ее под опеку и воспитать. Пока девочка в больнице, родственники успеют оформить все документы", - отметил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что 20 августа в Вольском районе Саратовской области в результате столкновения двух грузовых машин и легкового автомобиля погибли пять человек, в том числе ребенок.

По данным автоинспекции, автомобиль "Лада Ларгус" при выезде на трассу столкнулся с грузовиком "КАМАЗ", после чего легковушку вынесло на встречную полосу. Там "Ларгус" врезался в грузовик Volvo.