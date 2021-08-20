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Путин заявил, что достроить осталось 15 км трассы "Северного потока 2"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Для завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Осталось 15 километров по морю, можно считать, что это близится к завершению", - сказал Путин, уточнив оперативные данные у председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, который находился в зале пресс-конференции.

Меркель сообщила, что на встрече с Путиным обсудила совместное заявление Германии и США по "Северному потоку 2".

"Это не двусторонний российско-германский проект, но проект европейского характера, потому что в нем участвуют предприятия и из других стран", - заметила она.

"Мы говорили о документе, согласованном ФРГ и США, и мы с президентом обсудили то, что Георг Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком по транзиту газа через Украину после 2024 года. Такова его задача. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать", - добавила Меркель.

Месяц назад Меркель в Вашингтоне подписала с президентом США Джо Байденом совместное заявление относительно "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны. В документе также говорится о заинтересованности сторон в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины") на срок до 10 лет, а также назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

"Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", - прокомментировали документ в "Газпроме".

Георг Граф Вальдерзее в 2019 году участвовал в переговорах о продлении транзитного контракта с Украиной в качестве уполномоченного федерального правительства ФРГ.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой завершилась в начале июня.

Северный поток 2

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